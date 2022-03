To już oficjalne! MSZ: Polska gotowa oddać wszystkie swoje MIG-29

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat, w którym poinformowało o gotowości do przekazania wszystkich swoich samolotów MIG-29 do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. O podobne działania Polska apeluje do sojuszników posiadających takie samoloty.

Jedną z najważniejszych próśb kierowanych przez Ukrainę w stronę Zachodu jest ta dotycząca przekazania jej siłom myśliwców. Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Polska przekaże Ukrainie samoloty MIG-29. To samoloty, które znają ukraińscy piloci. Pierwotnie wskazywano, że miałyby one zostać przekazane Ukrainie bezpośrednio z polskich lotnisk. To jednak byłoby zbyt ryzykowne i mogłoby doprowadzić do odwetu Rosji.

W niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że jeśli Polska zdecyduje się przekazać swoje samoloty MIG-29 Ukrainie, Stany Zjednoczone wyślą do Polski myśliwce F-16.

W odpowiedzi na tę deklarację oświadczenie opublikowało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- „Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki”

- czytamy.

- „Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn”

- dodano.

O podobne działania polski rząd apeluje do pozostałych członków NATO posiadających samoloty MIG-29.

kak/Interia.pl