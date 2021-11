To już pewne! Andrzej Zybertowicz otrzyma tytuł profesora

"To już pewne! Andrzej Zybertowicz dostanie tytuł Profesora. Portal wPolityce.pl dotarł do nowych informacji w tej sprawie, z których wynika, że recenzenci, odmawiając najwyższego tytułu naukowego prezydenckiemu doradcy, wykazali się niekompetencją" - czytamy na portalu Polityce.pl.

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl, socjolog i doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz otrzyma tytuł profesora. Portal dotarł do analizy Rady Doskonałości Naukowej, do której zostało skierowane odwołaniew sprawie odmownej decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w procesie weryfikowania kandydatury Andrzeja Zybertowicza do otrzymania tytułu profesora.

W ubiegłym roku – jak czytamy - medialnie głośna stała się sprawa, kiedy Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów zweryfikowała negatywnie kandydaturę Zybertowicza do tytułu. Recenzentami w jego sprawie byli wtedy prof. Mirosława Maroda, prof. Krzysztof Gorlach, prof. Rafał Drozdowski, prof. Aleksandr Manterys.

"W świetle powyższych analiz nie ulega wątpliwości, że jakość pracy recenzentów powołanych przez Centralną Komisję pozostawia wiele do życzenia (by nie powiedzieć, iż jest skandalicznie niska)" - czytamy na portalu wPolityce.pl.

"Recenzentka nie wykazała w żadnym miejscu swojej liczącej nieco ponad 4 strony recenzji, że „Samobójstwo Oświecenia?” któregoś z „podstawowych standardów analizy naukowej” nie spełnia. W związku z tym, bazująca na tym założeniu konstatacja M. Marody, że wniosek profesorski Zybertowicza uważa za nieuzasadniony, jest również nieuzasadniona" – wyjaśnia dalej portal.

Jak podaje też portal wPolityce, z analizy ma wynikać, że Rada Doskonałości Naukowej miała wymyślać nieistniejące wymogi. Padać miały także zarzuty o niską znajomość dorobku za granicą. Okazuje się jednak, że cytowalność Zybertowicza ma być wyższa niż jego recenzentów.

mp/wpolityce.pl