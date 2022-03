Trafiły do aresztu za powiedzenie ,,NIE’’ wojnie. Putin walczy z dziećmi

Rosyjski opozycjonista Ilja Jaszin poinformował w mediach społecznościowych, że rosyjskie służby zatrzymały dzieci, które protestowały przeciwko wojnie na Ukrainie.

Dysydent opublikował zdjęcia dzieci w wieku szkolnym, które w radiowozach trzymają plakat „nie dla wojny”.

- „To nic szczególnego: tylko dzieci w radiowozie z antywojennymi plakatami. To jest Rosja Putina, ludzie. Żyjecie tutaj?”

- napisał Jaszin.

- „Putin jest w stanie wojny z dziećmi. Na Ukrainie, gdzie jego pociski trafiły w przedszkola i sierocińce, a także w Rosji. 7-letni Dawid i Sofia, 9-letni Matvey, 11-letnie Gosha i Liza spędzili tę noc za kratkami w Moskwie z plakatami NIE DLA WOJNY. Tak się boi ten mężczyzna”

- komentuje minister spraw zagranicznych Ukrainy Dymytro Kułeba.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut