Tragiczny pożar mieszkania w Czerwionce-Leszczynach. Nie żyje jedna osoba

Policjanci z komisariatu w Czerwionce-Leszczynach wyjaśniają okoliczności i przyczyny pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Słowackiego. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniósł mężczyzna, którego tożsamość ustalają śledczy. W wyniku pożaru poważnych obrażeń doznał 66-letni właściciel mieszkania, który został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Na miejscu czynności prowadzili śledczy, w tym oględziny z udziałem biegłego do spaw pożarnictwa.

Wczoraj, 19.09.2021 r., około 19.20 dyżurny z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach został powiadomiony o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Słowackiego. Niezwłocznie na miejsce skierowano wszystkie służby, które zabezpieczyły teren i podjęły akcję gaśniczą. Jak się okazało, w mieszkaniu podczas wybuchu pożaru znajdowały się dwie osoby. 66-letni właściciel mieszkania został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Niestety podczas sprawdzania obiektu w mieszkaniu odnalezione zostały zwłoki mężczyzny, którego tożsamość ustalają śledczy. Ciało decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę śmierci mężczyzny.

Czynności na miejscu prowadzone były przez policjantów pod nadzorem prokuratora oraz w obecności biegłego z zakresu pożarnictwa. Teraz stróże prawa zajmą się wyjaśnieniem przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do pożaru. Z budynku ewakuowano ponadto 17 osób. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

mp/policja.pl