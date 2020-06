Trzaskowski dalej manipuluje. Tym razem chodzi o most w Tczewie

Rafał Trzaskowski odwiedził dziś Tczew, gdzie zadeklarował, że „zadba o most, który stał się filią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. Przekonując, że most zostanie wyremontowany dodał, iż pięć lat temu obiecał to prezydent Andrzej Duda, ale nic w tej sprawie nie zostało zrobione. To kolejna manipulacja kandydata KO. Sprawa z tczewskim mostem wygląda zupełnie inaczej.

- „Równo 5 lat temu prezydent Andrzej Duda stał w tym miejscu i krzyczał bardzo donośnie, że ten most wyremontuje, że podejmuje takie wyzwanie. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda krzyczy równie donośnie na swoich innych wiecach, natomiast niestety, jeżeli chodzi o remont mostu w Tczewie nic się kompletnie nie zmieniło” – mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej w Tczewie, deklarując, że zadba o wyremontowanie mostu.

Tymczasem w kwietniu 2020 roku zakończył się drugi etap remontu mostu w Tczewie. Całość remontu, ze względu na decyzję konserwatora zabytków, przedłużyła się o 4 miesiące i na zakończenie prac potrzeba dodatkowych 12 mln zł. Dotychczas koszty remontu wyniosły 70 mln zł.

Problemem jest demontaż wstawionego w latach 50. przęsła ESTB, które miało tymczasowo umożliwić przejezdność. Konserwator zabytków uznał, że demontowana powojenna konstrukcja to „unikatowe i prawdopodobnie jedyne zachowane w Europie przęsła mostowe tego typu”.

Manipulacja Rafała Trzaskowskiego nie uszła uwadze internautów:

Most w Tczewie przechodzi gruntowny remont przeprowadzany przez właściciela obiektu – tczewskie starostwo powiatowe. Dwa wpisane do rejestru zabytków przęsła typu ESTB mają być zdemontowane i przeniesione na ląd,to dlatego wstrzymano prace.

PAD nie ma z tym nic wspólnego .

Fake — Marek (@KptMarek) June 30, 2020

75 mln złotych zostało już wydanych na tę inwestycję. Jest wstrzymana chwilowo bo Konserwator Zabytków zastanawia się czy aby obecny most to nie zabytek. Czy możecie chociaż jeden dzień nie manipulować? — Prawica (@prawica) June 30, 2020

#RafałNieKłam

Na remont tego mostu wydano już 75 mln a prace zostały chwilowo wstrzymane decyzją konserwatora zabytków ☝https://t.co/Hu9dcvmeiT https://t.co/qYYh59ISZV — MartynaBP (@bp_martyna) June 30, 2020

kak/tcz.pl, TVP Info, Twitter