Trzaskowski robi dobrą minę do złej gry i uderza w prezydenta

Nowy kandydat KO Rafał Trzaskowski miał jak burza iść po zwycięstwo, jednak w wyborach udało mu się zdobyć poparcie podobne do tego, jakie na początku swojej kampanii miała Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak pokazują wyniki sondażu exit poll, pierwszą turę wyborów wygrał Andrzej Duda, zdobywając 41,8 proc. Kandydat KO zajął drugie miejsce, z wynikiem 30,4 proc. „Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę!” – stwierdził Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażowych, próbując robić dobrą minę do złej gry.

Na początku swojego wystąpienia Rafał Trzaskowski podziękował za wsparcie rodzinie oraz wcześniejszej kandydatce KO, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Jak stwierdził, gdyby nie ona, dawno byłoby po wyborach:

- „Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, samorządowcy w całej Polsce z ich charakterem i kręgosłupem, gdyby nie Senat, to już dawno temu byłoby po wyborach, a dzięki nim mamy szansę te wybory wygrać”.

Kandydat opowiadał, że spacerując po Warszawie, widział oczekiwania zwycięstwa w I turze, jak było to w Warszawie. Teraz jednak, zaznaczył, będzie w II turze kandydatem zamiany. W swoim wystąpieniu nie potrafił zrezygnować z ostrych ataków w prezydenta Andrzeja Dudę i obóz władzy:

- „Wybory 12 lipca już za dwa tygodnie. To nie będą wybory wyłącznie między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, to będą wybory pomiędzy Polską otwartą, a Polską, która szuka wroga i prezydentem, który próbuje dzielić. To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szanują prawa kobiet i tymi, którzy tego nie robią” – mówił.

Dodał, że II tura „to będą wybory, pomiędzy tymi, którzy mówią obywatelom, że coś im dali i tymi, którzy mówią, że wszystko w Polsce zawdzięczamy waszej ciężkiej pracy”.

- „To będą wybory, pomiędzy tymi, tak jak ja, którzy szukają porozumienia i tymi, którzy szukają konfliktu. To będą wybory pomiędzy wszystkimi tymi, którzy wypatrują zmiany, żeby rozstrzygać przyszłość, którzy chcą rozmawiać o bezrobociu, o służbie zdrowia i między tymi, którzy cały czas patrzą w przeszłość. Wybieramy pomiędzy przyszłością a przeszłością” – przekonywał.

