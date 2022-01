Tusk: Kaczyński i Morawiecki odpowiadają za śmierć ponad 100 tys. Polaków

„Od początku pandemii ten rząd, Morawiecki, Kaczyński, przedkładali własny polityczny interes, a niektórzy z nich także własne, brudne finansowe interesy, ponad zdrowie i życie obywateli” – powiedział przewodniczący głównej partii opozycyjnej.

„Umarło ponad 100 tysięcy Polek i Polaków, umiera najwięcej Polek i Polaków od czasów drugiej wojny światowej. To jest naprawdę największa polska tragedia od końca wojny i odpowiadają za to politycy, którzy nie słuchali rekomendacji przez siebie powołanej Rady Medycznej. Swoich ekspertów” – mówił Tusk w odniesieniu do wczorajszej rezygnacji 13 spośród 17 członków Rady Medycznej przy premierze RP.

„Ja wiem, jeszcze przez jakiś czas będziecie rządzić, ale już dziś nie macie prawa spojrzeć w oczy Polakom. I odpowiecie za to, za tę niepotrzebną śmierć tysięcy ludzi tylko dlatego, że nie mieliście odwagi, albo nie mieliście interesu w tym, żeby respektować rady i rekomendacje powołanej przez siebie Rady Medycznej. Wszyscy będziemy o tym pamiętać” – perorował lider Platformy Obywatelskiej.

ren/twitter