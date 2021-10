Tusk – twarz Brexitu. Minister Wójcik: Wstyd i bezczelność

„To jest wstyd i bezczelność!” – powiedział o zachowaniu Donalda Tuska w kontekście dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim minister Michał Wójcik.

Parlament Europejski debatował dziś na temat orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który 7 października potwierdził nadrzędność Konstytucji RP wobec prawa unijnego. W debacie głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki, który wyjaśnił europosłom stanowisko polskiego rządu. Nie zabrakło też serii ataków wymierzonych w Polskę, których autorami byli m.in. politycy totalnej opozycji. Po debacie na konferencji prasowej wystąpił minister Michał Wójcik, który zwrócił uwagę, że w jej trakcie często pojawiało się nazwisko Donalda Tuska.

- „Donald Tusk - twarz Brexitu! Człowiek, który rządził w Europie, kiedy jeden z krajów opuszczał Unię Europejską. On dzisiaj mówi o exitach. To jest nieprawdopodobna historia. Donald Tusk, który rządził w Polsce kiedy Trybunał Konstytucyjny decydował, że Konstytucja polska jest ważniejsza od prawa wspólnotowego. Bo zawsze tak było. A mimo wszystko, dzisiaj ma odwagę, żeby stawać ramię w ramię z tymi, którzy atakują Polskę, razem z opozycją w PE, która atakuje tam Polaków i Polskę. To jest wstyd i bezczelność!”

- mówił polityk Solidarnej Polski.

Zaznaczył, że dzisiejsza debata była „bezprecedensowym atakiem na Polaków ze strony opozycji i niektórych polityków europejskich”.

Wiceminister @marcinwarchol: Polacy nie są gorsi od Niemców! Będziemy bronić naszych obywateli, naszej podmiotowości i suwerenności. pic.twitter.com/KGYO9eByJs — Solidarna Polska (@SolidarnaPL) October 19, 2021

kak/DoRzeczy.pl