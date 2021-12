TVN apeluje do Dudy o weto prezydenckie

Stacja TVN apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tzw "lex TVN", która została niespodziewanie poddana pod głosowanie w miniony piątek.

Ustawa została niespodziewanie poddana pod głosowanie. Posłowie odrzucili senackie weto do lex TVN. Oznacza to, że ustawa czeka jedynie na podpis prezydenta Dudy.

Lex TVN ma uszczelnić obowiązujące już przepisy, które mówią o tym, że nadawcą telewizji naziemnej na terytorium Polski może być jedynie podmiot, w którego strukturze własnościowej podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma maksymalnie 49 proc. udziałów.

Ta sytuacja dotyka bezpośrednio TVN, którego większościowym właścicielem są spółki amerykańskie. Podpisanie lex TVN przez Dudę oznaczałoby, że właściciel TVN musi sprzedać część swoich udziałów na rzecz podmiotu z EOG.

"Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki" - głosi treść specjalnej petycji, którą opublikował na swojej stronie TVN.

"Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami" - czytamy dalej.

jkg/apel.tvn.pl