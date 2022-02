UE szykuje sankcje. Możliwe odcięcie Rosji od systemu SWIFT? Nieoficjalnie: Niemcy przeciwko...

Przywódcy unijny szykują kolejny, ostrzejszy pakiet sankcji ekonomicznych, które zostaną nałożone na Rosję. Ukraina pilnie wzywa do odcięcia Rosji od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, co byłoby olbrzymim ciosem dla rosyjskiej gospodarki. Nie wydaje się jednak, aby co do takiego kroku istniał niezbędny konsensus.

SWIFT to skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Odcięcie Rosji od tego systemu oznaczałoby, że instytucje finansowe nie mogłyby transferować pieniędzy do Rosji. Nie istnieje bowiem alternatywny system rozliczeń płatności.

Tymczasem przywódcy unijni planują zamrozić rosyjskie aktywa zlokalizowane w Europie, odciąć tamtejsze banki od europejskich rynków finansowych. Na chwilę obecną nie wydaje się, aby odcięcie Rosji od systemu SWIFT było realne.

Takiemu krokowi sprzeciwiają się Niemcy, Włochy, Węgry i Cypr. Jednym z argumentów podnoszonych przez Niemcy jest to, że utrudni to wierzycielom europejskim odzyskanie ich należności. Istnieje ponadto obawa, że Rosja stworzy alternatywny system rozliczeń.

- Jest mało prawdopodobne, aby Unia Europejska na tym etapie podjęła kroki w celu odcięcia Rosji od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT - poinformował Reuters.

jkg/tvp info