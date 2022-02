Ukraina otoczona z trzech stron. Brytyjski wywiad podaje pierwsze dane o inwazji

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zaprezentowało pierwsze dane wywiadu dot. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do tej pory Rosjanie mieli przeprowadzić ponad 80 ataków.

O 3.45 czasu polskiego rozpoczął się rosyjski atak na Ukrainę. Według brytyjskiego wywiadu do tej pory Rosjanie przeprowadzili ponad 80 ataków na ukraińskie cele. W głąb terytorium kraju posuwają się oddziały lądowe Rosji. Wojska zaatakowały od północy, z północnego-wschodu i południa od strony Krymu. Ukraina została otoczona z trzech stron.

#Ukraine update: Russia has today further violated Ukrainian sovereignty. There are no justifications for this.



