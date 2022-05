Ukraina zwycięża na Eurowizji

We wczorajszym konkursie Eurowizji zwyciężyła ukraińska Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra wygrała 66 konkurs Eurowizji odbywający się wczoraj w Turynie. Wyprzedziła Wielką Brytanię i Hiszpanię.

Wykonana przez Ukraińców piosenka nosi tytuł "Stefania".

"O sukcesie ukraińskiego zespołu zdecydowało głosowanie widzów, w którym otrzymał rekordową liczbę ponad 430 punktów; tym samym z czwartego miejsca po głosowaniach krajowych jury wszedł na szczyt" - czytamy na portalu wirtualnemedia.pl

"Stefania" nie została napisana z myślą o trwającej na Ukrainie wojnie. Rosyjska inwazja nadała jej jednak nowy wymiar.

- To piosenka o mamie Stefanii, jednak wojna sprawiła, że stała się utworem o matce-Ukrainie - powiedział lider Kalush Orchestry.

Our #Eurovision2022 winners #KalushOrchestra want to thank YOU and everyone that supported #Ukraine 🇺🇦❤️#eurovision pic.twitter.com/5s5EGzc8HB