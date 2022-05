Ukraiński ambasador: UE musi przekazać Polsce środki na pomoc uchodźcom

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca wyraził nadzieję, że Unia Europejska przekaże Polsce odpowiednie środki na pomoc dla uchodźców, aby nie odbywała się ona „kosztem Polaków”.

Do Polski przybyło już 3,5 mln uciekających przed wojną Ukraińców. Wszyscy oni otrzymują odpowiednią pomoc, za co wdzięczność w rozmowie z agencją Associated Press wyraził ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Dyplomata ocenił, że obecnie nie ma żadnych napięć pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Stwierdził jednak, że takie napięcia mogą się w przyszłości pojawić, jeśli pomoc dla ukraińskich uchodźców będzie realizowana „kosztem Polaków”.

- „Martwię się, bo nie wiem, gdzie leżą granice tej gościnności, gościnności Polaków”

- powiedział Deszczyca.

W związku z tym wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie Unia Europejska wypłaci Polsce odpowiednie środki.

- „Polska potrzebuje pieniędzy na pomoc uchodźcom?”

- podkreślił.

kak/DoRzeczy.pl