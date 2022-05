USA. Aborcjoniści planują „urządzić piekło” w kościołach już w najbliższą niedzielę!

Jak donoszą lincze media, w najbliższą niedzielę zwolennicy aborcji planują „urządzić piekło” w wybranych kościołach w Stanach Zjednoczonych. Akcja wydaje się być zaplanowana z premedytacją, ponieważ w tym dniu w USA jest obchodzony Dzień Matki.

Do zorganizowania tychy bezprecendensoych atów wandalizmu mógł się przyczynić także przeciek z Sądu Najwyższego. Przegłosowano tam bowiem unieważnienie wyroku w sprawie „Roe kontra Wade” z roku 1973, który legalizował aborcję. Informacja o tym wywołała wściekłość wśród feministek i aborcjonistów.

- Siły policyjne przygotowują się na tygodnie rozruchów, aczkolwiek według np. portalu yahoo!news agresji należy spodziewać się ze strony… pro-liferów – podaje portal pch24.pl.

„Alarm dla katolickich mężczyzn! Tworzy się TikToki instruujące ludzi, by zakłócali katolickie Msze w tym tygodniu w proteście przeciwko Sądowi Najwyższemu. Bądźcie przygotowani, by chronić nasze dzieci, kobiety i duchowieństwo. Miejcie oczy szeroko otwarte” - zaalarmował na Twitterze autor książki „Infiltracja” oraz znany komentator katolicki dr Taylor Marshall.

Z kolei portalu „Church Militant” poinformował o grupie „Ruth Sent Us”, która „zachęca na portalach społecznościowych do ataku na kościoły i zakłócania Mszy” - czytamy.

„Jeśli jesteś katolikiem za wyborem, byłym katolikiem, wyznawcą innej wiary lub niewierzącym, zauważ, że sześciu ekstremistycznych katolików postanowiło obalić Roe. Stań przy lub w lokalnym kościele katolickim w niedzielę 8 maja” - piszą aborcjoniści.

Jak podaje natomiast „Fox News”, do akcji dołączyło jeszcze inne ugrupowanie proaborcyjne o nazwie „Rise Up 4 Abortion Rights”. Nawołuje ono do protestów „na zewnątrz” kościołów w najbliższą niedzielę 8 maja. „Podnieście głos i wzniećcie piekło! Milczenie jest waszą pieczęcią aprobaty. (…) Aborcja na żądanie i bez usprawiedliwienia” – czytamy w postach organizacji.

Protesty są już zaplanowane na 8 maja na zewnątrz ważnych kościołów w kilku miastach USA. Mówi się także o próbie zorganizowania ogromnego protestu na 14 maja.

Z informacji „Life News” wynika, że „przynajmniej jeden kościół” stał się już przedmiotem wandalizmu, przemocy i nękania. Chodzi także o centra pro-life dla ciężarnych.

„Wydaje się prawdopodobne, że będzie więcej w nadchodzących dniach” - czytamy.





mp/chh24.pl, churchmilitant.com, lifenews.com