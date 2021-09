USA wzywają przywódców państw, by do 2022 roku zaszczepić 70 proc. mieszkańców świata

Karine Jean-Pierre, będąca zastępczynią sekretarz prasowej Białego Domu przyznała, że USA stawiają sobie za cel, by w najbliższych kilku miesiącach osiągnąć stan wyszczepienia światowej populacji aż do 70 proc. Nie chciała jednak wypowiadać się szerzej na ten temat.

W trzystronicowym dokumencie wystosowanym do światowych przywódców, Stany Zjednoczone wzywają również te kraje, które "posiadają odpowiednie możliwości" do przekazania dodatkowego miliarda szczepionek przeciwko koronawirusowi krajom rozwijającym się, a także, by przyspieszyły one dostawy 2 mld szczepionek, do przekazania których już się zobowiązały.

Poza wezwaniem rządzących państwami do zaszczepienia bezwzględnej większości światowej populacji USA chciałyby również zapewnienia do 2022 roku 2 mld dolarów na wsparcie zaopatrzenia placówek medycznych w płynny tlen oraz co najmniej 1 mld dolarów na testy na COVID-19 dla krajów słabo i średnio rozwiniętych.

Zdaniem agencji Reuters, amerykańskie władze wzywają również kraje rozwinięte do zapewnienia co najmniej 3 mld dolarów w 2021 roku i 7 mld dolarów w 2022 roku na akcję pro-szczepionkową oraz na zachęcanie społeczeństw do zaszczepienia się.

ren/rp.pl