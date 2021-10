Viktor Orban: Polska to kraj sukcesu!

„Polska to dobry kraj, jeden z najlepszych krajów europejskich. To kraj sukcesu. Najlepsza gospodarka, dominująca demokracja, wybory są uczciwe” – mówił przed dzisiejszym szczytem Unii Europejskiej premier Węgier Viktor Orban.

W Brukseli rozpoczęło się dziś dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Głównym tematem ma być polityka energetyczna i klimatyczna. Przywódcy mają omówić też kwestie związane z pandemią koronawirusa, migracją, handlem międzynarodowym i cyfryzacją. Tematem wywołującym największe emocje zdaje się być jednak orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził nadrzędność Konstytucji RP wobec prawa unijnego. Do zarzutów wobec Polski odniósł się przed szczytem szef węgierskiego rządu.

- „Prymatu prawa unijnego nie ma w traktacie unijnym, więc UE ma prymat tam, gdzie ma kompetencje. Kwestia dotyczy kompetencji. To, co dzieje się teraz regularnie, to działania instytucji europejskich, które omijają kompetencje narodowych parlamentów i rządów oraz modyfikują traktat, nie mając do tego legitymacji. Polacy mają więc rację”

- oświadczył Viktor Orban.

- „Polska to dobry kraj, jeden z najlepszych krajów europejskich. To kraj sukcesu. Najlepsza gospodarka, dominująca demokracja, wybory są uczciwe. Jaki jest problem z Polską?”

- pytał.

kak/PAP