W Tokio i w Osace odbyły się marsze dla życia

Ulicami Tokio i Osaki przeszły marsze dla życia. Z powodu zagrożenia koronawirusem wzięło w nich udział zaledwie kilkaset osób. W większości byli to katolicy spoza Japonii. Maszerujący nieśli figurę Matki Bożej Fatimskiej i odmawiali różaniec.

Marsz za życiem odbywa się od 7 lat w okolicy 13 lipca. W rocznicę objawień fatimskich w 1948 r. rząd japoński zalegalizował aborcję. Motto tegorocznego marszu „Aby nikt nie został pominięty” nawiązuje do słów użytych w wydanej 5 lat temu przez ONZ agendzie zrównoważonego rozwoju. Wśród 17 celów agendy obok walki z ubóstwem i głodem znalazła się równość płci, ale nie ma ochrony życia poczętego. Organizatorzy apelują do ONZ, aby do celów zrównoważonego rozwoju dołączono ochronę życia od momentu poczęcia. Uważają, że taki apel może wyjść z Japonii, bo nie ma tu wyraźnych ruchów proaborcyjnych.

Organizatorem marszu jest katolik Masaaki Ikeda, który 7 lat temu widział marsz dla życia w Waszyngtonie. Zainspirowało go to do zorganizowania podobnego wydarzenia w Tokio, a w tym roku po raz pierwszy również w Osace. Obu marszom towarzyszyła internetowa międzynarodowa konferencja o ochronie życia.

Aborcja jest dozwolona w Japonii w wyjątkowych wypadkach do 22 tygodnia życia. Według danych ministerstwa opieki społecznej dwa lata temu zabito w wyniku aborcji ponad 160 tysięcy dzieci. Liczba zabiegów spadła w ostatnich latach, ale jest szczególnie wysoka wśród nastolatek. Każdego dnia w łonie matki zabijanych jest w Japonii 450 dzieci.

