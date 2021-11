W wieku 103 lat odeszła siostra Beata Regina Mizgier

Wczoraj w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Markach, otoczona opieką i miłością sióstr, w wieku 103 lat odeszła od nas nasza kochana Siostra Beata Regina Mizgier.

"Urodziła się 18 kwietnia 1918 r. w wagonie, którym Polacy wracali z syberyjskiej zsyłki. W rubryce "miejsce urodzenia" wpisano jej Żudzidłowo. Była to jedna z małych wioseczek, którą mijał pociąg z wygnańcami.

Od razu znalazł się również ksiądz, który ochrzcił nowonarodzone dziecko. Był to ks. Ignacy Skorupka, który zapisał się wkrótce bohatersko podczas Bitwy Warszawskiej. Ostatecznie trafili na Kresy Wschodnie, gdzie mała Regina dorastała.

Podczas II wojny światowej jako harcerka włączyła się do tzw. podziemia. Wkrótce dołączyła również jako łączniczka do AK. Doszła do stopnia porucznika. Działała pod rozkazami Stanisława Jerzego Sędziaka, cichociemnego, który na początku grudnia 1942 r. objął w Lidzie funkcję szefa sztabu Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej (AK). To on kierował akcją odbicia Reginy Mizgier z więzienia w Nowogródku. I to on pierwszy dowiedział się od niej o ślubie, jaki za wrócone życie złożyła Bogu. Czekając na niechybną śmierć z rąk niemieckich żołnierzy obiecała Mu, że wstąpi do zakonu. Wstąpiła do Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi."

Źródło: Gość Niedzielny

Siostra Beata była dobrym duchem naszej mareckiej wspólnoty sióstr i społeczności szkolno-przedszkolnej. Każdy, kto zatrzymuje się choć na chwilę modlitwy w naszej kaplicy, jeszcze do niedawna mógł spotkać Siostrę Beatę, która wytrwale modliła się tam, gdy w szkole i przedszkolu tętniło już życie. Spędzała mnóstwo czasu na modlitwie i mówiła, że właśnie dzięki temu ma tak dużo sił do życia.

Do zobaczenia w niebie Kochana Siostro!

Msza Święta pogrzebowa Siostry Beaty Reginy Mizgier odbędzie się we wtorek 23 listopada o godz. 13:00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Jutrzenki w Markach. Przed Mszą, również w kościele, odbędą się uroczystości pożegnalne – zapraszamy do przyjścia wcześniej. Siostra Beata zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Markach przy ul. Bandurskiego.

mp/facebook/przedszkole niepubliczne nr 11 sióstr rodziny maryi