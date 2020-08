Warszawa oddała cześć Bohaterom. ,,To Powstanie, ta krew, nie poszły na marne’’

O godz. 17:00 uczczono w Warszawie Godzinę „W”, oddając hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego, którego wybuchu 76. rocznicę dziś wspominamy. Rozbrzmiały syreny, rozbłysły flary, a Warszawa przez moment stanęła w miejscu, aby wspomnieć tych, którzy wzięli udział w bohaterskim zrywie, przelewając krew za Ojczyznę.

W uroczystościach przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, duchowni, powstańcy i harcerze.

#TVPInfo | Godzina "W" na Rondzie Dmowskiego w Warszawie - hołd dla Bohaterów #PowstanieWarszawskie. pic.twitter.com/5o5J0awXdd — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) August 1, 2020

- „Codziennie, powoli odchodzą od nas powstańcy warszawscy, dlatego przekazywanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim następnym pokoleniom jest takie ważne” – podkreślała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- „Ci (powstańcy), którzy wciąż żyją, ze wzruszeniem mówią o tym, że cieszą się, że młode pokolenie pamięta, że te ich przeżycia z 1944 roku – trudne, wyjątkowo ciężkie, tragiczne nie poszły na marne, że to powstanie było bardzo ważne. To był sygnał do tego, że do ostatniej kropli krwi Polacy chcą bronić niepodległości’’ – dodała.

Jak zaznaczyła, to Powstanie było jedną z cegiełek, na których powstała wolna, niepodległa i suwerenna Polska, jaką dziś możemy się cieszyć i chlubić.

kak/PAP, tvp.info, wPolityce.pl