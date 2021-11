,,Warsztat Józefa’’ – zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje adwentowe!

Profeto przygotowało rekolekcje adwentowe zatytułowane „Warsztat Józefa”. 7-odcinkowy cykl oparty został o list papieża Franciszka z okazji kończącego się Roku św. Józefa „Patris corde”. Wideo-rozważania prowadzi duet ks. Michał Olszewski SCJ – twórca grupy medialnej i prezes Fundacji Profeto i o. Michał Legan OSPPE – rzecznik prasowy sanktuarium na Jasnej Górze i wykładowca na Uniwersytecie Papieskiem Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Michał Olszewski zwraca uwagę na myśl papieża Franciszka, który przypomina, że gdy Kościół w całej swojej historii, wiele razy miał kłopoty mówił: idźmy do Józefa – on nam pomoże. – A dlaczego mamy iść do Józefa? On jest zarządcą spichlerza, a tym spichlerzem jest Jezus – to On jest ziarnem, On może nas nakarmić – dodaje o. Michał Legan.

Paulin podaje jeden powód z listu papieża Franciszka „Patris corde”, który przekonał go do tego, aby pokochać św. Józefa. – Papież ma piękną metodę – każdy rozdział zaczyna od Józefa, a nieodmiennie kończy na Jezusie. Jeśli mam powiedzieć, że kocham Józefa, to właśnie dlatego, że papież Franciszek wskazał mi taką ścieżkę. Na Józefie można zacząć, ale trzeba skończyć na Jezusie – mówi rzecznik Jasnej Góry zaznaczając, że takie właśnie będą rekolekcje „Warsztat Józefa”.

Ks. Michał Olszewski mówi, że dla niego najważniejsze jest to, że papież zwraca uwagę na zwyczajność św. Józefa. – Papież zaprasza nas, byśmy umiłowali Jezusa tak, jak ukochał Go Józef. To jest genialne. To jest klucz do relacji z Jezusem. Pierwszym krokiem na tej drodze jest bycie zwyczajnym człowiekiem – właśnie na wzór św. Józefa – podkreśla sercanin.

Odcinki rekolekcji „Warsztat Józefa” będą ukazywały się od 2 grudnia w kolejne poniedziałki i czwartki Adwentu na portalu profeto.pl. Zainteresowani mogą zostawić swojego maila i zostaną powiadomieni o kolejnych odcinkach.

Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, to nowoczesne środowisko przepowiadania Dobrej Nowiny, z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych metod głoszenia Słowa Bożego, jak i nowatorskich rozwiązań multimedialnych. Poprzez portal i radio Profeto dociera codziennie do tysięcy osób ze Słowem Bożym, rekolekcjami on-line, relacjami z wydarzeń ewangelizacyjnych i chrześcijańską muzyką. Dzięki działalności charytatywnej Fundacja pomaga osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie czy pokrzywdzonym przemocą. Najnowszym dziełem Fundacji jest budowa specjalistycznego centrum pomocy „Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy”.