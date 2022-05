Według Giertycha PO cieszy się największym poparciem… Internet szydzi

Jest to już kolejny „sensacyjny” sondaż, jaki znamy celebryta i mecenas Roman Giertych publikuje na swoim Twitterze. Tym razem według cytowanej przez niego pracowni badawczej (i raczej bliżej nie znanej) „SBOS” to właśnie Platforma Obywatelska cieszy się największym poparciem na polskiej scenie politycznej. Wiele kpin internautów jest wręcz wyszukanych.

- Sensacyjny sondaż SBOS. Tylko 3 partie w Sejmie: PO - 37% Polska 2050 19% PiS 16%. Spadek PiS aż o 9%! Ekspert ośrodka: przyczyną spadku poparcia dla PiS jest najprawdopodobniej galopująca inflacja – napisał Giertych na Twitterze.

To tylko nieliczne komentarze pod jego wpisem.

„Można prosić o numer KRS lub REGON tego ośrodka? Lub choćby o rozwinięcie skrótu SBOS?”

„Naprawdę pan w to wierzy?; Po co pisać takie głupoty?”

„Pan Roman i jego sondaże; Tymczasem w innej galaktyce” – czytamy.

Wydaje się jednak, że takie "sondaże" znanego mecenasa mogą wynikać z jego wewnętrznej frustracji spowodowanej tym, że jednak postawił na niewłaściwego konia w wyścigach na polskiej scenie politycznej. No bo z tymi koniami i qń-ami to różnie bywa przecież – wiadomo.

Po co to pisać takie głupoty?

Takie sondaże to tylko u Giertycha 🤣Nazwa sondażowni podobna do CBOS zeby ci mniej rozgarnięci sadzili ze to to samo .Urojenia się leczy mecenasie