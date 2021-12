Wiceminister Kraska: Za kilka dni liczba zakażeń powinna zacząć spadać

„Dzisiaj to jest ponad 11300, ale jeżeli porównamy to do ubiegłego poniedziałku, to spadek o prawie 2 tysiące przypadków” – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informując o nowych danych na temat rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.

Polityk podkreślił, że widoczny jest tygodniowy, utrzymujący się trend spadkowy jeśli chodzi o liczbę nowych infekcji. Zaznaczył, że to dobra wiadomość i według prognoz resortu zdrowia, za kilka dni ilość dziennych zakażeń powinna zacząć spadać.

Dalej Kraska w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” przekazał:

„Niestety coraz więcej osób trafia do naszych szpitali. W ciągu ostatniej doby to jest 470 nowych osób, które musiały być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 24 tysiące osób, które przebywają w szpitalach”.

Poinformował również, że obecnie mamy 31 tysięcy wolnych łóżek oraz 2800 respiratorów. Nie powinno ich dla nikogo zabraknąć – mówił wiceminister. Na koniec dodał, że właśnie w tej chwili mamy do czynienia ze szczytem fali zakażeń.

dam/PR1,300polityka.pl