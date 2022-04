Wiceminister Wójcik: Będziemy szukali kompromisu z prezydentem, ale na prymat prawa unijnego się nie zgodzimy

Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik zadeklarował, że znajdująca się w koalicji rządzącej Solidarna Polska będzie szukać kompromisu z prezydentem Andrzejem Dudą w kwestii kształtu reformy wymiaru sprawiedliwości, ale na prymat prawa unijnego nad polskim nigdy się nie zgodzi.

„Nie możemy zgodzić i nie zgodzimy się na to, żeby był prymat prawa wspólnotowego nad polską Konstytucją, bo to by było zaprzeczenie woli suwerena, czyli narodu” – podkreślił wiceminister Wójcik oraz dodał: „Nie możemy doprowadzić do chaosu w wymiarze sprawiedliwości, na to nie możemy się zgodzić, test bezstronności sędziego jest drogą do chaosu w wymiarze sprawiedliwości”.

Jednocześnie wiceprezes Solidarnej Polski zadeklarował, że jego formacja polityczna będzie dążyła do kompromisu z obozem prezydenckim w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, gdyż tego „wymaga dzisiaj interes Polski”.

Michał Wójcik podkreślił, że Solidarna Polska broni dziś po prostu reformy zaproponowanej kilka lat temu przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, która została jednak wówczas zablokowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

ren/300polityka.pl