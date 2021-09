[Wideo] Braun: Będziesz Pan wisiał!

Do bardo ostrej debaty doszło dziś w sejmie. Podczas swojego wystąpienia poseł Konfederacji Grzegorz Braun wymieniał niekorzystne skutki zamknięcia szpitali oskarżenia kierując w stronę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Już wyłączeniu mikrofonu wskazując palcem w kierunku Niedzielskiego Braun zawołał: "Będziesz Pan wisiał!"

W czasie dzisiejszej debaty w Sejmie nie brakowało emocji. Podczas dyskusji o strajku pracowników medycznych nie brakowało wzajemnych oskarżeń ze strony rządu i opozycji. Z obrad wykluczony został Grzegorz Braun, który powiedział do ministra zdrowia "będziesz pan wisiał".

Debata odbywa się w sprawie protestu medyków, a opozycja zarzuca ministrowi Niedzielskiemu doprowadzenie do tej sytuacji.

- Z przykrością muszę powiedzieć, że takie postawienie problemu pokazuje, że dzisiejsza debata nie będzie o ochronie zdrowia. Będzie to debata o hipokryzji, bo pan też rządził przez kilka lat. Ton, który pan nadał swoją wypowiedzią nie jest tonem, który proponuje rozwiązania, a tonem, który szuka eskalacji. Dokładnie wpisuje się to w scenariusz pisany przez komitet protestacyjny – powiedział Niedzielski do lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Za państwa czasów rezydenci, którzy teraz są waszymi najlepszymi przyjaciółmi, mieli zamrożone wynagrodzenia na poziomie 3 tys. zł tak jak pracownicy w administracji publicznej – minister zdrowia zwrócił się do opozycji.

Atmosfera znacznie się podniosła, kiedy za mównicą staną poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

- Ludzie, którzy odpowiadają za tę sytuację są zbrodniarzami wojennymi. Będziesz pan wisiał! - krzykną już wyłączeniu mikrofonu Braun do ministra Niedzielskiego.

Niedzielskiego bronił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nie zgadzam się z ministrem zdrowia, ale muszę go bronić. Panie Braun, pan często mówi z tej mównicy "szczęść Boże". Jak teraz może mówić pan takie słowa? - pytał lider PSL.

W efekcie za swoje zachowanie Grzegorz Braun został wykluczony z obrad.

mp/onet.pl/sejm