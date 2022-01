[Wideo] Brazylia. Gigantyczna skała runęła na przepływające łodzie. Są ofiary śmiertelne

Jak podaje PAP, na jeziorze Furnas, w stanie Minas Gerais, w środkowo-wschodniej Brazylii doszło do katastrofalnego w skutkach osunięcia się ogromnej skały, w pobliżu której przepływały łodzie z turystami. Informację przekazała miejscowa policja.

Według danych tamtejszej policji, w wyniku osunięcia się klifu na przepływające łodzie zginęło co najmniej 10 osób. Są to Brazylijczycy w wieku od 14 do 68 lat.

Rannych zostało około 30 osób, a 9 trafiło do szpitala.

Służby ratownicze poinformowały, że ofiary i poszkodowani to członkowie tej samej grupy krewnych i przyjaciół.

mp/pap/media