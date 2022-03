[Wideo] HIT! Ukraiński żołnierz do prezesa PiS: Panie Jareczku, jeżeli jacyś Ukraińcy w Polsce źle się zachowują…

Absolutnym hitem sieci staje się nagranie ukraińskiego żołnierza, który zwraca się imiennie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuje on za pomoc Polski dla Ukrainy, ale ma też nietypową prośbę do szefa polskiej partii rządzącej. Zdecydowanie warto posłuchać!

- Drodzy, kochani Polacy, nasi wojskowi, którzy są tu na froncie zwrócili się do mnie z wielką prośbą, żebym coś takiego nagrał. No to nagrywam. Drodzy, kochani. Naprawdę chcę podziękować w imieniu wszystkich wojskowych za tę pomoc jaką nam niesiecie. Ty pod Donieckiem otwieram leki i one są z Polski. Chcę też podziękować każdemu Ukraińcowi, który nam pomaga za granicą. Ludzie nam bardzo pomagają i jesteśmy jak jeden naród. To jest niesamowite – mówi młody ukraiński żołnierz.

- Ale jest 1% takich uchodźców z Ukrainy, na których wojskowi się wku.wiają. Jak wchodzę na Tiktoka czy Instagrama, widzę jak z gwinta napie.dalają, piszą że są uchodźcami i cieszą się z tego. I wrzucają to na profilach publicznych. Mam więc taką wielką prośbę do pozostałych naszych Ukraińców za granicą. Trzeba ich trochę wyszkolić, żeby nie udostępniali tego publicznie, bo z tego powodu nasi wojskowi się wku.wiają – mówi dalej żołnierz.

- A najbardziej to ja się chcę zwrócić do Jarosława Kaczyńskiego. Proszę to jak najszerzej udostępniać, żeby to doszło do pana Jarka.

Panie Jareczku, ja rozwiązałem problem i sprawa jest prosta - jak je.anie. Panie Jareczku, jeżeli policja (w Polsce) od teraz zatrzyma jakichś chłopakó Ukraińców, którzy odpie.dalają jakieś numery, chlają, krzyczą... Proszę Pana, nie trzeba ich karać żadnymi mandatami, tylko od razu wysłać ich z powrotem na Ukrainę. My tu ich wyszkolimy. Od razu rozwiążemy problem alkoholizmu, bo jak tu parę razy im je..nie, wystrzeli, to już do końca życia nie będzie im się chciało pić – proponuje.

- No i tak samo z Ukrainkami, jak chodzą, tańczą, odpie.dalają jakieś numery, to proszę też odprawić. Tutaj są potrzebne każde ręce. Żołnierz potrzebują też jeść, trzeba im coś ugotować – słyszymy.

- Jak ktoś nie umie zachować tam (w Polsce) zachować i bardzo tęskni za Ukrainą, to bardzo proszę go tu odesłać. Jeżeli ktoś jeszcze jest głupkiem i nie zrozumiał, że jest wojna, to my go tu szybko wyszkolimy.

Proszę jak najszerzej to udostępnić żeby nasz Jareczek pomógł nam z ludźmi, naszymi ludźmi. Nie mam na myśli wszystkich, ale tylko tych, którzy coś odpie.dalają, czy to dziewczyny czy chłopaki. (...)

Proszę ich tu na Ukrainę odesłać, a my tu sobie z nimi już poradzimy – proponuje ukraiński żołnierz.

- Jak to ja zawsze mówię. My Ukraińcy i Polacy jesteśmy razem. Je.ać Putina ku.wę i sku.wysyna – tymi słowami kończy swoje nagranie wojskowy.

32. dzień inwazji ruskich szmat na Ukrainę.



Jest prośba do Jarosława Kaczyńskiego, wprost od ukraińskich wojaków 👇 pic.twitter.com/a5HcZBEjV9 — Piłkarski Leniwiec (@leniwiec1989) March 28, 2022

mp/twitter