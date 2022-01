[Wideo] Iga Świątek w półfinale Australian Open: „Polish Power”. Tą końcówkę meczu trzeba zobaczyć!

W ćwierćfinale turnieju Australian Open Iga Świątek pokonała estońską tenisistkę Kaię Kanepi 4:6, 7:6 (7-2), 6:3. Jest to już drugi turniej światowego formatu, gdzie Polka zaszła tak wysoko. Internauci są zachwyceni grą polskiej tenisistki.

W turniejowym półfinale Wielkiego Szlema w Melbourne, gdzie debiutuje, zagra z Amerykanką Danielle Collins.

Napięty i niepewny do ostatniej chwili przebieg miało także rozgrywanie piłki meczowej. Po dramatycznej wymianie piłek Polka pokazała niebywały hart ducha i umiejętności. Tę piłkę meczową koniecznie trzeba zobaczyć!

Incredible Iga!! 🔥🔥🔥@iga_swiatek is through to the last four of #AusOpen

Czysty hart i determinacja pokazała Iga.

Jeszcze jeden w dół, dwa.

Idź dobrze Iga i najlepsze życzenia dla finałowej czwórki.pic.twitter.com/cSb5TORPgS