[Wideo] Piotr Plebaniak dla Frondy o sytuacji Tajwan-Chiny, napaści Rosji na Ukrainę i o tym kto mógł sprowokować Putina

Piotr Plebaniak to autor między innymi takich książek jak „36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania” czy „Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg wydarzeń”.

Jest socjologiem z zacięciem do geopolityki. Miłośnik aforyzmów Stanisława Jerzego Leca, który między innymi napisał, że są głębie do których trzeba się wspiąć. Zwraca też uwagę na to, że wiele mądrości, które znamy z naszych polskich przysłów, opowiadań czy mądrości można odnaleźć w kulturze różnych rejonów Chin. Obecnie jest na etapie doktoratu na Tajwanie. Tam mieszka, studiuje i pisze.



Pisze o różnicach w kodach kulturowych Wschodu i Zachodu, o tym jak ukształtowała się filozofia chińska oraz tamten sposób rządzenia i prowadzenia wojen. Bada strategię działań Chin w walce z Zachodem, zarówno w sferze gospodarczej jak i militarnej.

Ten materiał próbuje nieco naświetlić obecną sytuację w relacjach Tajwan – Chiny, o tym jak z pozycji kraju azjatyckiego widziana jest agresja Rosji na Ukrainę, czy Władimir Putin to psychopata czy raczej strateg, czy prezydent Federacji Rosyjskiej został sprowokowany przez USA czy może raczej przez Chiny oraz kilka innych bieżących tematów geopolitycznych.

„Bada wzajemny wpływ postrzegania świata i sztuki wojennej w starożytnej Grecji i cywilizacji konfucjańskiej (chińskiej) oraz ich oddziaływania na współczesną mentalność, sposób zarządzania konfliktami i wzorce toczenia wojen rozwijane w obu tych regionach.” - czytamy w opinie o nim.



Z Piotrem Plebaniakiem rozmawiał Mariusz Paszko.