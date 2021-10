[Wideo] Rzeszów wczoraj. Oda do radości czy do żałości? Kpią internauci

W ramach solidarności z wiecem zwołanym przez Donalda Tuska w Warszawie, także w kilku miastach na terenie kraju odbyły się przeważnie mniejsze zgromadzenia. Miało to prawdopodobnie nadać charakter ogólnopolski temu pomysłowi lidera Platformy Obywatelskiej. Często jednak, tak jak to miało miejsce w Rzeszowie, obserwatorzy mieli raczej do czynienia z żałosną klapą, w trakcie której zamiast hymnu polskiego próbowano śpiewać unijną „międzynarodówkę”.

"Oda do radości" podczas manifestacji w Rzeszowie to absolutny hit! Tego wyjątkowo „natchnionego” śpiewu niestety nie da się odzobaczyć.

Rzeszowska opozycja śpiewa Odę do radości.

Faktycznie wybrzmiało ładnie i głośno 🤣 pic.twitter.com/vShjYxAwLU — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) October 11, 2021

Ale nie ma czegoś takiego jak śpiewany hymn UE.

Tak jak nie ma czegoś takiego jak Polexit.

Tak jak nie ma czegoś takiego jak kosmici sterujący z innych wymiarów ludźmi.

Ciekawe jakie jeszcze brednie wymyślą totalni? — Mandalorian (@parjai_tor) October 11, 2021

Ale wtopa. — Andrzej Holinka #KonstytucjaMaPierwszeństwo (@HolinkaPis) October 11, 2021

Oda do żałości. 🤣🤣 — Aspe (@aspirename) October 11, 2021

mp/twitter/fronda.pl