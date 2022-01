[Wideo] Szokująca brutalność holenderskiej policji wobec protestujących przeciwko sanitarnej polityce rządu. Użyto psów

„Holandia zakazuje manifestacji i łamie prawo do wolności zgromadzeń, a potem masakruje ludzi pałkami i szczuje psami. Komentarz Brukseli: W Polsce nie ma praworządności” – napisał Patryk Ossowski na Twitterze komentując wyjątkowo brutalne działania policji w Amsterdamie, w trakcie których ludzi szczuto także psami, co dotychczas nie miało miejsca nawet w Australii.

W stolicy Holandii odbyła się w niedzielę demonstracja przeciwników rządowej polityki walki z COVID-19, na którą władze miasta nie wydały zezwolenia. Jak podano protestowało około 10 tys. osób.

- Po godzinie 13:00 burmistrz Femke Halsema wydała nakaz rozwiązania demonstracji i policja zmusiła uczestników protestu do opuszczenia Museumplein. Na miejscu pojawiły się wzmocnione siły policyjne wyposażone w armatki wodne – czytamy na portalu TVP Info.

W sieci pojawiły się liczne nagrania, z których szczególnie jedno zbulwersowało całą społeczność internautów. Chodzi o wideo, na którym możemy zobaczyć, jak policyjny pies gryzie uczestnika manifestacji przeciwko restrykcjom sanitarnym.

Internauci bardzo ostro skrytykowali działania władz oraz brutalność holenderskiej policji. Niektórzy kpili z demokracji i praworządności w Holandii.



Policja zatrzymała trzydziestu uczestników, a dziewięciu osobom postawiono zarzuty napaści na policjantów oraz nielegalnego posiadania broni.



„Policja kontra obywatel. Holandia. Co na to komisarz Frans Timmermans i premier Mark Rutte?” – napisał na Twitterze Samuel Pereira, szef portalu tvp.info.

Warto nadmienić, że Frans Timmermans od 2019 roku jest jednym z wiceprzewodniczących wykonawczych Komisji Europejskiej, a Rutte od 2010 jest premierem Holandii.



Oto niektóre komentarze internautów:

„W Holandii, demokracja kwitnie jak tulipany”;

„Praworządność w Holandii aż bije po oczach”; „

What’s up with your democracy?” (Co z twoją demokracją);

„Najwyższe, europejskie standardy demokratyczne!”

„Uczestnicy nielegalnego protestu rozrywani przez policyjne psy i bici pałkami w Amsterdamie w Holandii. Gdyby to się stało w Indiach, znalazłoby się na pierwszych stronach gazet na całym świecie” – napisał hinduski internauta.

Unauthorized protestors torn apart by police dogs and beaten with batons in Amsterdam, Holland. If it was in India, it would have been front page news all over the world, with local puppets joining their Western and Chinese masters to complain about human rights abuses. pic.twitter.com/aFhxutNWsf