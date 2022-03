[WIDEO] Tak działa ukraińska obrona przeciwlotnicza!

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Ukraińcy niszczą rosyjski śmigłowiec.

W rosyjskiej inwazji na Ukrainę, poza siłami lądowymi, kluczową rolę odgrywa lotnictwo. Od 24 lutego Rosjanie próbują bezskutecznie uzyskać dominację w powietrzu.

Pomimo ogromnej przewagi sprzętowej, nad Ukrainą nadal latają ukraińskie myśliwce, a obrona przeciwlotnicza obrońców działa na pełnych obrotach.

W mediach społecznościowych pojawiło się wysokiej jakości nagranie, na którym widać, jak Ukraińcy strącają jeden z rosyjskich śmigłowców. Według szacunków ukraińskich, w trakcie całej operacji rosyjskie siły zbrojne straciły już 40 takich maszyn.

A Russian helicopter is being downed in Ukraine.

Stunning footage. pic.twitter.com/MKN1VxNNzg