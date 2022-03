[Wideo] "Wierzą w zwycięstwo Rosji" – republikański senator Ted Cruz ostro o działaniach Białego Domu

Dwa dni temu Ted Cruz, republikański senator z Teksasu, komentując bieżące wydarzenia w Senacie USA, bardzo ostro skrytykował działania administracji prezydenta USA Joe Bidena w odniesieniu do działań wobec Rosji oraz pomoc Ukrainie. Stwierdził on nawet, że obecna administracja Białego Domu nie tylko bezpośrednio doprowadziła do wojny na Ukrainie popełniając liczne błędy w kontaktach z Federacją Rosyjską, ale nawet liczy na to, że Moskwa w tej wojnie pokona Ukrainę.

– Oglądamy największy konflikt militarny w Europie od 1945r., od zakończenia II wojny światowej i z przykrością stwierdzam, że ta wojna, jak sądzę, jest bezpośrednim rezultatem popełnienia przez prezydenta Bidena i administrację Bidena w szczególności dwóch błędów: po pierwsze, katastrofalnego wycofania się z Afganistanu i poddania się talibom, co ośmieliło naszych wrogów na całym świecie. A błąd numer 2, to ten popełniony w odniesieniu do Rosji i Ukrainy – powiedział Cruz.

- Jak wiecie, ta komisja w Kongresie chciała ponadpartyjnej zgody i zatrzymania Nord Stream 2 w 2019 r. Byłem autorem tej ustawy, w wyniku której Putin został powstrzymany przed inwazją na Ukrainę – mówił dalej republikański senator.

Jak dalej stwierdził, po odwieszeniu sankcji na rurociąg Nord Stream 2, Rosja nabrała większej pewności uzyskania bezkarności, w wyniku czego napadła na Ukrainę.

- Przecież Ukraina mówiła nam: jeśli to zrobicie to Rosja zaatakuje Ukrainę. I Polska mówiła nam, jeśli to zrobicie, Rosja zaatakuje wtedy Ukrainę – oświadczył Ted Cruz.

W środę senator Cruz w rozmowie z Fox News dodał nowe wątki w sprawie pomocy dla Ukrainy. Poruszył m.in. temat samolotów.

– Istnieją dwa sposoby, aby pomóc Ukrainie wygrać. Pierwszym z nich jest dostarczenie ofensywnej broni wojskowej, aby Ukraińcy mogli się bronić a drugi to uwolnienie i rozwój amerykańskich źródeł energii, aby zabrać Rosji klientów, aby wysuszyć ten strumień przychodów, dzięki którym Rosja finansuje wojnę – stwierdził.

- W ten weekend byłem na telekonferencji z prezydentem Zełenskim i powiedział kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, gdyby Biden w zeszłym roku nałożył sankcje na Nord Stream 2, (tak jak walczyłem przez cały rok, próbując zmusić Bidena do zrobienia tego) to jak przekonywał Zełenski – Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy – mówił dalej senator.

- To jest to wielki skandal, że zaledwie kilkanaście tygodni temu 44 Demokratów głosowało razem z Putinem i z Rosją przeciwko sankcjom, co spowodowało tę inwazję – stwierdził Ted Cruz.

- Po drugie Zełenski powiedział, że bardziej niż czegokolwiek potrzebują kontroli wojny w powietrzu, bo Rosjanie zupełnie zdominowali działania w powietrzu i dlatego Ukraińcy potrzebują myśliwców. Polska była arcyszczęśliwa mogąc zaoferować swoje MiG-I Ukraińcom, ale tutaj administracja Bidena spartaczyła sprawę kompletnie. Administracja nie chce, aby te myśliwce poleciały na Ukrainę, bo nie wierzy, że Ukraina może wygrać, rezygnują, mają defetystyczną postawę – kontynuował Cruz.

- Oni wierzą, że Rosja zwycięży. A więc co robi administracja Bidena? Mówią: „Polska jest suwerennym krajem, to od Polski zależy, czy dadzą te MiG-i czy nie” i obwiniają Polskę za to, że nie wysłała samolotów! - stwierdził republikański senator.

- Polska wczoraj wieczorem zadzwoniła do administracji i powiedziała, że oto przekazuje samoloty Ukraińcom, ukraińscy piloci mogą przyjechać odebrać MiG-I, ale nie mogą tego zrobić w Polsce, bo Polacy nie są stroną w wojnie. Piloci ukraińscy powinni przylecieć, odebrać MiG-I i odlecieć z powrotem. No ale administracja Bidena nie może się zdecydować, co sądzić, czy Ukraina może wygrać, czy nie, więc przeciągają decyzje, podczas gdy Ukraina desperacko potrzebuje tych samolotów – pokreślił Ted Cruz.

