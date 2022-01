,,Więcej pieniędzy w portfelach Polaków’’. Premier zapowiada zerową stawkę VAT na żywność i gaz

W odpowiedzi na rosnącą inflację rząd wprowadza Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Przewiduje ona wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność, gaz i nawozy oraz spadek cen paliw na stacjach benzynowych.

Szef rządu przypomniał na dzisiejszej konferencji prasowej o przyczynach drastycznie rosnących cen. Wskazał, że „ponad 80 procent wpływu na ceny mają zewnętrzne czynniki energetyczne”.

- „Każdy Polak ma prawo poznać prawdę. Ponad 50 proc. ceny energii to koszt emisji CO2, czyli koszt polityki klimatycznej UE. Trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi, ale czy to na pewno jest najlepsza ścieżka?”

- pytał.

Premier zapowiedział Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Przewidziane w jej ramach rozwiązania zaczną obowiązywać 1 lutego i zostaną wdrożone na sześć miesięcy. Jest to obniżenie stawki VAT na paliwo z 23 proc. na 8 proc. Stawka VAT na żywność i nawozy zostanie obniżona do 0 proc. Zniesiony zostanie też podatek na gaz. Do 5 proc. na kolejne cztery miesiące zostanie obniżony VAT na prąd i na ciepło.

- „To tarcza, która na całe państwo ma zadziałać nie tylko przez obniżenie inflacji, ale również ma pomóc pozostawić w portfelach Polaków więcej pieniędzy”

- powiedział premier.

kak/PAP, polsatnews.pl