,,Wkrótce staniemy się Koreą Północną’’. Karty płatnicze w Rosji już nie działają

Obywatele Rosji coraz boleśniej odczuwają konsekwencje decyzji swojego prezydenta. Do pustych bankomatów i braku możliwości korzystanie z płatności Apple Pay i Google Paym teraz dochodzą kolejne utrudnienia. Mastercard i Visa blokują możliwość prowadzenia transakcji „licznym instytucjom”.

Na brutalną napaść Rosji na Ukrainę Zachód odpowiedział zakrojonymi na niespotykaną skalę sankcjami, które każdego dnia coraz bardziej rujnują rosyjską gospodarkę. Sankcje te odczuwa każdy obywatel Federacji Rosyjskiej. W Rosji nie działają płatności Apple Pay i Google Pay. Płacić nie da się już też kartami Visa i MasterCard.

MasterCard i Visa poinformowały dziś, że w związku z nałożonymi na Rosję sankcjami zablokowały możliwość prowadzenia transakcji „licznym instytucjom finansowym”. Do tej pory za pomocą tych kart dokonywano w Rosji trzy czwarte transakcji.

- „Jeszcze trochę i zrobią z nas Koreę Północną”

- mówią dziennikarzom BBC Russia mieszkańcy Moskwy.

“Back to USSR”. Bank runs are starting in Russia: line to one of many ATMs pic.twitter.com/vSA3SvTdDf