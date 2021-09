Włamanie do budynku Seminarium Duchownego w Gnieźnie

Trwa zasmucająca seria aktów przestępczych wymierzonych w Kościół oraz katolików w Polsce. Tym razem ofiarą kradzieży z włamaniem padło jedno z najstarszych na ziemiach polskich seminariów duchownych.

W czwartek 9 września doszło do włamania na teren Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, mieszczącego się przy ul. Seminaryjnej. Złodzieje dostali się do będącego własnością PWSD budynku gospodarczego i tam skradli elektryczny sprzęt służący do prac ogrodowych, o łącznej wartości 9 tys. zł.

Kamery monitoringu zarejestrowały dwóch mężczyzn, mających związek z aktem włamania i kradzieży na terenie seminarium, mieszczącego się w pierwszej, historycznej stolicy Polski. Policja prowadzi w tej sprawie czynności.

ren/epoznan.pl, pwsd.archidiecezja.pl