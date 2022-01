Woś mocno w RMF: Nie ma systemu masowej inwigilacji, chyba że ktoś ma na myśli Facebooka

Głośno ciągle komentowana jest sprawa rzekomego użycia systemu Pegasus przeciwko politykom opozycji oraz znanemu mecenasowi Romanowi Giertychowi. Temat inwigilacji został też poruszony na antenie RMF FM, gdzie gościem był Michał Woś.

– Jeżeli w opinii publicznej, w mediach pojawia się informacja o tym, że funkcjonuje jakiś system totalnej, masowej inwigilacji, to jest to oczywiście wierutna bzdura, bo taki system nie istnieje, chyba że ktoś ma na myśli, nie wiem, Facebooka – powiedział Woś w rozmowie z Pawłem Balinowskim.

– Każde poważne państwo ma narzędzia i nie mówi o tym, jakie ma, to znaczy nie daje tych informacji na tacy przestępcom albo obcym państwom, ale co najważniejsze, zawsze jeżeli jest stosowna jakakolwiek kontrola operacyjna, to ta kontrola jest stosowana wyłącznie za zgodą sądu – dodał polityk.

mp/rmf fm