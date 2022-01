Wraca sprawa sędziów pokoju. Dziś posiedzenie komisji sejmowej

„Wprowadzenie do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju to byłby początek prawdziwej, obywatelskiej reformy wymiaru sprawiedliwości” – powiedział w listopadzie ubiegłego roku Paweł Kukiz. Projekt ustawy skierował do Sejmu na początku listopada 2021 prezydent Andrzej Duda.

Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz‘15. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi tej instytucji prowadził od wiosny 2021 zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego.

Sędziowie pokoju mieliby być wybierani jednorazowo na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych.

"W czwartek o 10:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która rozpatrzy wniosek o powołanie nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia projektów dot. sędziów pokoju, w tym przede wszystkim propozycji prezydenta, a także trzech projektów poselskich. Już 15 minut, o 10:15 ma zebrać się komisja, by wybrać prezydium podkomisji. I czytanie wspomnianych projektów odbyło się niespełna dwa miesiące temu, 2 grudnia" – podaje portal 300polityka.pl.

