Wraca wielki kryzys migracyjny? Statek z 800 migrantami u wybrzeży Włoch

Niemiecki statek ratunkowy "Sea Eye 4" zgarnął z Morza Śródziemnego 800 migrantów płynących na pontonach do Europy. Statek nie uzyskał jednak zgody na zacumowanie we włoskich portach.

Statek jest przepełniony. W normalnych warunkach miejsce na nim może znaleźć jedynie 200 pasażerów. Załoga statku liczy 24 osoby.

- Nie możemy nawet dokładnie policzyć - powiedział agencji EPD przewodniczący prywatnej niemieckiej organizacji humanitarnej Sea Eye, Gordon Isler.

Statek prowadził od 2 listopada kilka akcji na Morzu Śródziemnym. Władze włoskie nie wskazały jednak statkowi portu, w którym ten mógłby zacumować. Organizacja Sea Eye wezwała Włochy do wskazania takiego portu w dniu 5 listopada.

"Ta krytyczna sytuacja, w której znaleźli się ludzie na pokładzie, musi się natychmiast zakończyć" - zaapelowano na Twitterze.



1/3 In gerade mal 48 Stunden hat unsere Crew über 8️⃣0️⃣0️⃣ Menschen gerettet. Unter den Überlebenden befinden sich Kinder, Schwangere und Verletzte. Für alle muss SOFORT die Ausnahmesituation an Bord beendet werden. Wir brauchen einen sicheren Hafen‼️#LeaveNoOneToDie pic.twitter.com/YjBRDLH3vE

Włochy z kolei apelują do Europy o solidarność w tej kwestii. - Potrzebujemy mocnej solidarności Europy, aby umożliwić dalsze rozdzielanie przybywających do Włoch migrantów - powiedziała szefowa włoskiego resortu spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. W trakcie spotkania z unijnym komisarzem Didierem Reyndersem dodała także, że "nie jest sprawiedliwe", aby w dobie pandemii koronawirusa to Włochy przyjmowały wszystkich migrantów.

Według załogi "Sea Eye 4" maltańska straż przybrzeżna nie zareagowała na wysyłane sygnały SOS. - To haniebne, że Malta wciąż ucieka od odpowiedzialności i ignoruje wołanie o pomoc - powiedział szef organizacji Sea Eye.

Migrantów z Morza Śródziemnego zabiera także statek Ocean Viking, na którego pokładzie znajduje się już 313 osób. Migranci wyruszają w podróż przez Morze Śródziemne głównie z Libii i Tunezji. Obserwowany jest także wzmożony ruch na szlakach lądowych przez Turcję, Grecję i Albanię.

