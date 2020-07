Wszyscy na to czekali! Tusk skomentował zatrzymanie Nowaka

Wielkim zaskoczeniem było dla opinii publicznej, że niezwykle aktywny do niedawna na Twitterze Donald Tusk nagle zamilknął po tym, jak CBA zatrzymało byłego polityka PO Sławomira Nowaka, a prokuratura postawiła mu poważne zarzuty związane z korupcją. Obecny szef EPL w żaden sposób nie skomentował kontrowersji wobec swojego kolegi, który był niegdyś nazywany „złotym dzieckiem Tuska”. Ale teraz były premier zabrał głos i napisał, że… jest na urlopie.

- „Informuję władze, że jestem na urlopie, więc chwilowo żadnych zbrodni nie popełniam. Urlopie, podkreślam, nie emeryturze” – napisał Donald Tusk na Twitterze.

Sławomir Nowak był kiedyś ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, pełniącym m.in. funkcję ministra transportu w rządzie Donalda Tuska. Z polskiej polityki odszedł po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się o niejasnościach w jego oświadczeniach majątkowych.

Do 2019 roku kierował on ukraińską Państwową Agencją Drogową Ukrawtodoru. To na tym stanowisku miał dopuścić się kierowania grupą przestępczą i korupcji, co zarzuca mu prokuratura. On sam zaprzecza, jakoby miał dopuścić się zarzucanych mu czynów, a całą sprawę określa jako polityczną ustawkę.

