Wzrost naruszeń ciszy wyborczej w porównaniu do I tury

- Nie otrzymaliśmy informacji o istotnych problemach związanych z otwarciem lokali wyborczych i rozpoczęciem glosowania. Natomiast jeżeli chodzi o informację z działań policyjnych, to mamy co prawda wzrost zdarzeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury, bo w dniu dzisiejszym mamy 253 zdarzenia, a poprzednio 167 o tej samej porze – poinformował dziś rano szef PKW Sylwester Marciniak. .

Naruszenia dotyczy głównie takich wykroczeń, jak na przykład niedozwolone umieszczenie plakatów (21 przypadków), naruszenie ciszy wyborczej (41 przypadków) oraz 148 uszkodzeń ogłoszeń wyborczych.

Do obserwowania trwających wyborów prezydenckich zachęca szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zachęca. Mężem zaufania czy obserwatorem społecznym – jak przypomina Pietrzak - można zostać jeszcze w dniu wyborów, do końca głosowania.

Powiedziała:

- Zachęcamy do obserwowania wyborów przez czynnik społeczny. Fundacje, stowarzyszenia, organizacje, które mają w celach statutowych troskę o demokrację, rozwój społeczeństwa obywatelskiego mogą wyznaczać takie osoby do godz. 21.





