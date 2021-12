Zaczęło się! Jourová: To kolejny negatywny sygnał dot. praworządności w Polsce

Wczoraj Sejm odrzucił weto Senatu wobec nowelizacji ustawy medialnej. Teraz ustawa nazwana przez opozycję „lex TVN” trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Jej przyjęcie przez Sejm wywołało lawinę oburzenia nie tylko w Polsce. Głos zabrała już również wiceszefowa KE Věra Jourová, która zapowiedziała podjęcie kroków przeciwko Polsce przez Komisję.

Posłowie zagłosowali wczoraj ws. nowelizacji ustawy medialnej. Celem proponowanych przez PiS przepisów jest uszczelnienie i uściślenie prawa obowiązującego od 2004 roku. Nowelizacja przewiduje, że podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogły kontrolować najwyżej 49 proc. udziałów w polskich mediach. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 11 sierpnia. Na początku września odrzucił ją Senat. Dziś za odrzuceniem senackiego weta opowiedziało się 229 posłów, przeciw było 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

- „Dzisiejsze głosowanie w Sejmie w sprawie ustawy medialnej wymierzonej w Grupę TVN wywiera dalszą presję na i tak już nękany problemami sektor medialny w Polsce. Gdy ustawa stanie się prawem, Komisja nie zawaha się podjąć działań w przypadku (jej) niezgodności z prawem UE. Oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie będą szanować, chronić i promować wolność i pluralizm mediów”

- oświadczyła wczoraj wieczorem wiceszefowa Komisji Europejskiej.

- „Ta nowa ustawa wysyła kolejny negatywny sygnał dotyczący poszanowania praworządności i wartości demokratycznych. Dlatego potrzebujemy ustawy #MediaFreedomAct (o wolności mediów - PAP), aby podtrzymać wolność i pluralizm mediów w całej UE”

- dodała.

