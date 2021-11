Żaryn odpowiada CNN: Pomagacie Łukaszence!

Na portalu amerykańskiej telewizji CNN opublikowany został tekst autorstwa Laury Smith-Spark, w którym białoruska agresja przeprowadzona za pośrednictwem migrantów na naszą granicę przedstawiona została jako „pożyteczna rozrywka” dla polskiego rządu. Ta publikacja „zaciera odpowiedzialność Łukaszenki i pomaga mu w osiągnięciu celu - kontynuowania agresji bez żadnych konsekwencji” – odpowiedział CNN rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Szanowni Państwo CNN, czy naprawdę uważacie, że ten kryzys ‘Dla polskiego rządu był pożyteczną rozrywką’. To jest główny wniosek? To ogromny absurd!” – napisał Żaryn w mediach społecznościowych.

„Ruch migracyjny z Białorusi do Polski jest w pełni sztuczny, stworzony i kontrolowany przez białoruskie służby, m.in. KGB. To typowa operacja hybrydowa przeciwko Zachodowi, w szczególności wschodniej flance NATO” – dodał rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego.

„Polska stoi w obliczu kryzysu politycznego podsycanego przez wrogie państwo. Białoruskie służby organizują masowe ataki na naszej granicy. Mamy do czynienia z narastającą agresją, zarówno oficerów białoruskich, jak i grup obcokrajowców” – przekonuje Stanisław Żaryn.

„Ci migranci nie są uchodźcami, zostali zaproszeni na Białoruś i przyjechali jako „turyści”. Łukaszenka cynicznie wykorzystuje tych ludzi, aby zmusić UE do wycofania sankcji i legitymizacji swojej prezydentury. Terroryzuje cały Zachód” – stwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

„Publikowanie fragmentów takich jak tekst Laury Smith-Spark w rzeczywistości zaciera odpowiedzialność Łukaszenki i pomaga mu w osiągnięciu celu - kontynuowania agresji bez żadnych konsekwencji” – skonkludował Żaryn.

Dear @CNN, do you really think that this crisis "For Poland's government was a useful distraction". That's the main conclusion? This is huge absurd!



Just let me recall basic facts. 1/5https://t.co/G48ULBaoWR