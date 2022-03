Zastąp chemię naturalnym i skutecznym antybiotykiem z miodu i kurkumy

Sezon na różne choroby, przeziębienia, grypy w pełni. Lekarz przepisze antybiotyk, lub inny lek, bądź my sami sięgamy po wszelakie specyfiki z apteki. Środki tego typu rzecz jasna z jednej strony pomogą na przeziębienie (choć i nie zawsze) a z drugiej obciążą wątrobę, niekorzystnie wpłyną na florę bakteryjną jelit, czy ogółem dostarczą do organizmu substancje chemiczne, które zaszkodzą na coś innego.

Po co się tym truć ? Naturalny antybiotyk w postaci miodu i kurkumy pomoże w tym samym stopniu, albo nawet lepiej, a Ty oszczędzisz swój organizm.

Związek zawarty w kurkumie zwany kurkuminą ma właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, antyseptyczne.

Miód ma właściwości antybakteryjne, działa przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo.

Oba te składniki razem tworzą mega skuteczny antybiotyk. Najlepiej byłoby nie dopuścić do przeziębienia i codziennie rano wypić szklankę ciepłej wody z 1 łyżeczką miodu, 1/3 łyżeczki kurkumy oraz sokiem z cytryny. Pijąc codziennie szklankę takiego napoju możesz zapomnieć o tym, że dopadnie Cię jakakolwiek grypa, przeziębienie, kaszel, katar itp.

Nie martw się o to, że musisz robić jakieś przerwy, możesz to pić każdego dnia przez wszystkie dni w roku. Ja już kilka lat zaczynam każdy dzień od wypicia tejże mikstury (oczywiście nie choruję).

Jeśli nie zapobiegasz w ten sposób wystąpieniu choroby i jednak coś Cię dopadnie sporządź sobie lek składający się ze 100 ml miodu i 1 łyżki kurkumy. Wymieszaj i zostaw na noc. Kolejnego dnia zażywaj po 1 łyżeczce co 2 godziny pierwszego dnia, kolejne dwa dni co 3 – 4 godziny. W ciągu 3 dni i powinieneś być zdrów. Pamiętaj aby do każdej mieszanki z kurkumą dodać szczyptę pieprzu, który powoduje lepszą przyswajalność kurkumy przez organizm.

Na koniec nie pozostaje mi nic innego jak jeszcze napisać co taka poranna szklanka miodu z kurkumą może dla Ciebie jeszcze zrobić:

wzmacnia odporność

obniża poziom cholesterolu

pomaga w leczeniu zapalenia spojówek

wspomaga pracę mózgu

pomaga w dolegliwościach trawiennych

ma ogromne właściwości antynowotworowe

działa oczyszczająco na organizm

poprawia krążenie i chroni serce

zapobiega miażdżycy

poprawia wygląd skóry

wspomaga odchudzanie

leczy schorzenia wątroby i dróg żółciowych

leczy wrzody żołądka

Warto wyrobić w sobie nawyk i pić codziennie rano na czczo ten cudowny specyfik.

mp/szlachetnezdrowienet.pl