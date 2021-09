,,Zawsze poszukiwał prawdy’’. Pożegnaliśmy dra Jerzego Targalskiego

Dziś o godz. 13:00 w Katedrze Wojska Polskiego rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa dra Jerzego Targalskiego. W uroczystość udział wziął m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński. Dr Targalski spocznie na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Dr Jerzy Targalski, ps. Józef Darski, był historykiem, politologiem i orientalistą. W okresie PRL działał w opozycji. Po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca 19 września. Miał 69 lat.

Kazanie w czasie Mszy świętej wygłosił ks. Leszek Kryża.

- „Śmierć zawsze jest bolesna, trudna i zawsze nie w porę. Dziś żegnamy w tym ziemskim wymiarze Jerzego Targalskiego - historyka, politologa, orientalisty, doktora nauk, publicysty, działacza opozycyjnego. Te tytuły oczywiście nie wyczerpują całości jego życia. Trzeba do tego dodać miejsca i środowiska, dla których żył, począwszy od rodzimej Łodzi, poprzez szkołę, uniwersytet, wymuszoną emigrację, aż do pracy dydaktycznej, publicystycznej’

- mówił kaznodzieja.

- „Pozostawił wielu wychowanków, których wspierał w zawodowej drodze i bardzo się cieszył z ich awansów, osiągnięć. przygotowywał ich do uczciwej służby ojczyźnie w oparciu o etos prawdziwego państwowca. Jak wspominają jego wychowankowie: Był naszym mistrzem”

- wspominał.

Podkreślił, że dr Targalski zawsze szukał prawdy w swoim życiu, ale też w życiu publicznym.

- „Zabiegał o ujawnienie tego, co działo się za kulisami PRL. Opowiadał się za niepodległą i wolną Polską. W tym był bezkompromisowy”

- mówił.

- „Prywatnie miał do siebie dużego dystansu, posiadał niepowtarzalne poczucie humoru. Był człowiekiem wrażliwym i czułym na punkcie przyrody. Wielu z nas pamięta jego konferencje, gdzie na kolanach siedział mu kot. Urodził się w rodzinie, w której ze względów światopoglądowych nie było miejsca dla Boga, ale on tego Boga odnalazł. A może to Bóg odnalazł jego?”

- dodał.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

kak/PAP, niezależna.pl