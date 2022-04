Zełenski po ataku na dworzec w Kramatorsku: Rosyjskie potwory się nie zatrzymują

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując barbarzyński atak na ukraińskich cywilów na dworcu w Kramatorsku napisał, że rosyjscy nie-ludzie” nie zatrzymują się w swych zbrodniczych działaniach.

Zełenski odnosząc się do zbrodniczych ataków wojsk Putina na ukraińską ludność cywilną stwierdził, że rosyjscy okupanci „nie mając siły i odwagi, by przeciwstawić się nam na polu bitwy, cynicznie niszczą ludność cywilną. To zło, które nie ma granic. A jeśli nie zostanie ukarane, nigdy się nie skończy.

Jak poinformował Pavlo Kyrylenko, szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej, w dzisiejszym ataku na dworzec w Kramatorsku zginęło 39 osób, a 87 zostało rannych, wśród nich wielu jest poważnie rannych.

ren/twitter, instagram