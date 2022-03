Zełenski: Tyrania zawsze przegrywa, ale potrzebujemy broni, by tak się stało

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski kontynuuje cykl swych zdalnych przemówień w poszczególnych krajowych parlamentach. Dziś przemawiał do holenderskich parlamentarzystów.

"W Hadze, stolicy sprawiedliwości, wiecie, jak pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie" – powiedział ukraiński przywódca. Zełenski przyznał, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Ukraińcy powoli przyzwyczajają się już do rosyjskich bombardowań.

Ukraiński prezydent na forum holenderskiego parlamentu stwierdził, że „tyrania zawsze przegrywa”, dodał jednak, że aby tak się stało Ukraina musi otrzymać od państw zachodnich odpowiednią ilość uzbrojenia.

ren/PAP