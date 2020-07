Ziemkiewicz o wyborcach Konfederacji: Marsz Niepodległości albo Marsz Równości. Taki mają wybór

W wywiadzie dla Telewizji Republika redaktor Rafał Ziemkiewicz mówił m.in. na temat drugiej tury wyborów oraz podziału elektoratów poszczególnych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do drugiej tury wyborów prezydenckich.

Powiedział:

- Wynik Rafała Trzaskowskiego, tak jak wynik pana Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze podpompowany został tym, że już w pierwszej turze skonsumował głosy tradycyjnych koalicjantów Platformy, czyli tych stronnictw sojuszniczych

Na temat Konfederacji stwierdził:

- Konfederacja ma dość silną identyfikację tożsamościową. Generalnie wiadomo czego ta partia chce, ona nie jest od wczoraj. Ona jest oczywiście nie do końca jednolita, bo ma ten narodowy i ten komponent nazwijmy to korwinowski i jeszcze taki komponent turbokatolicki. Ale generalnie postawieni przed wyborem - Marsz Niepodległości a Marsz Równości, to wyborcy Krzysztofa Bosaka praktycznie nie mają wyboru

Podsumowując zauważył:

- Nie bardzo wyobrażam sobie kogoś, kto się uważa za ideową prawicę i byłby w stanie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego

mp/telewizja republika