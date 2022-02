Ziobro: To koniec bitwy o wolną UE i bardzo poważny, historyczny błąd premiera Morawieckiego

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie kryje swojego rozgoryczenia dzisiejszą decyzją TSUE ws. tzw. mechanizmu warunkowości. Lider Solidarnej Polski zarzucił przy tej okazji szefowi polskiego rządu Mateuszowi Morawieckiemu popełnienie bardzo poważnego błędu politycznego.

Dzisiejsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to również „dowód na błąd, bardzo poważny, historyczny błąd polityczny premiera Morawieckiego, który wyraził akceptację na szczycie w Brukseli w 2020 roku dla wprowadzenia rozporządzenia, które służy do szantażu ekonomicznego na Polskę oraz do odbierania naszej suwerenności, chociażby w obszarze sprawiedliwości czy wartości” – przekonywał podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, szef tego resortu.

Zbigniew Ziobro podkreślił również, że uprawomocniony dziś przez TSUE unijny „szantaż ekonomiczny” wymierzony jest przede wszystkim w polskie samorządy, „wobec których zażądano likwidacji uchwał, odwołujących się do ochrony rodziny, tradycyjnych polskich wartości i wychowywania dzieci w szkołach”.

Zdaniem prokuratora generalnego dzisiejsza decyzja unijnego Trybunału to historyczny moment również dla całej wspólnoty Unii Europejskiej. Według Ziobry UE właśnie zmieniła się na naszych oczach „z obszaru wolności w obszar, w którym będzie można stosować bezprawną przemoc, by wolność państwom odbierać, żeby suwerenność ograniczać”. Lider Solidarnej Polski przekonywał, że jest to też potwierdzenie obaw, które od długiego czasu formułowała jego formacja polityczna, „sprzeciwiając się stanowczo od początku do końca zgodzie na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań do europejskiego porządku prawnego”.

„To w pewnym sensie historyczna data. Ponura data, która zostanie zapamiętana i zapisana w podręcznikach historii. Ale to nie koniec bitwy o polską wolność w Unii Europejskiej i wolną Unię Europejską” – skonstatował minister Ziobro, który wyraził jednak nadzieję, że „będzie jeszcze sprzyjający czas dla wolności i suwerenności w Unii Europejskiej”.

ren/TVP Info