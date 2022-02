Zmarł prof. Jerzy Osiatyński, ekonomista i były doradca Bronisława Komorowskiego

Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, wczoraj wieczorem zmarł prof. Jerzy Osiatyński - ekonomista, były minister finansów i doradca Bronisława Komorowskiego w okresie jego prezydentury. Miał 81 lat.

"O śmierci polityka poinformowała jego rodzina. Jerzy Osiatyński zmarł po długiej chorobie w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Przebywał w nim od wielu miesięcy" - czytamy na łamach Wyborczej.

Śmierć swojego byłego doradcy skomentował także Bronisław Komorowski.

- Dla mnie to strasznie przykra wiadomość. Ten okres pandemii nas wszystkich bardzo rozdzielił i utrudnił kontakty, a chciałoby się, by na finale życia kontakty z dobrymi ludźmi, mądrymi i bliskimi były jak najsilniejsze. A właśnie do takiej kategorii – ludzi dobrych, mądrych i bliskich – zawsze zaliczałem Jurka Osiatyńskiego - powiedizał Komorowski w rozmowie z Wyborczą.

- Jerzy Osiatyński był niesłychanie przydatny, niesłychanie rzetelny w wykonywaniu obowiązków doradcy w czasie mojej prezydentury. Szkoda, bardzo szkoda, że doszło do jego przedwczesnej śmierci - dodał.

jkg/onet