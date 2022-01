Znacznie przekroczyli prędkość i już przekonali się o wyższych mandatach

Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych w ruchu drogowym. Mimo wysokich kwot obowiązujących za wybrane wykroczenia, kilkoro kierowców nadal nie dostosowało prędkości do ograniczeń na drogach i będzie musiało zapłacić mandaty już po dużo wyższych stawkach.

Szaleńcza jazda na złamanie karku, pod prąd, po chodniku, po przysłowiowych palcach przechodniów znajdujących się już na przejściu dla pieszych, pasami awaryjnymi dróg ekspresowych, na tzw. „czołówkę”, dramatyczne potrącenia, ucieczki przed policjantami- to tylko niektóre wybryki drogowych piratów, codziennie rejestrowane przez stróżów prawa. Dla drogowego bandytyzmu nie może być tolerancji- to maksyma, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców i dziwią nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo- zwykli kierowcy, chcący mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem i nieodpowiedzialnością. Dotychczas policjanci mogli ukarać takiego pirata maksymalnym mandatem karnym wynoszącym 500 złotych. W zbiegu wykroczeń do 1000. Lub też skierować sprawę na drogę sądową gdzie czekała ich maksymalna grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych.

Od 1 stycznia sytuacja ta ulegnie znacznej zmianie. To za sprawą rozporządzenia zmieniającego wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Po wejściu w życie tych przepisów policjanci będą mieli wreszcie proporcjonalne narzędzie do walki z drogowym piractwem. Przekroczenie prędkości o 71 km/h spotka się karą finansową sięgającą 2500 złotych, a grzywna nałożona przez Sąd może wynieść nawet 30 tysięcy złotych

W lubuskiem już kilku zmotoryzowanych miało okazję przekonać się o nowych przepisach:

Gorzów Wielkopolski:

2000 zł - przekroczenie prędkości o ponad 61km/h - zatrzymane prawo jazdy, Aleja 11 listopada – 119/50 - kierujący pojazdem marki Toyota - 2 stycznia

2000 zł - przekroczenie prędkości i ponad 61km/h - zatrzymane prawo jazdy Kamień Mały - 114/50 - kierujący pojazdem marki Renault – 2 stycznia

1500 zł przekroczenie prędkości i ponad 51km/h - zatrzymane prawo jazdy ulica Szczecińska - 106/50 - kierujący pojazdem marki Audi - 2 stycznia

1500 zł przekroczenie prędkości i ponad 51km/h - zatrzymane prawo jazdy ulica Szczecińska - 105/50 - kierujący pojazdem marki Peugeot - 2 stycznia

Zielona Góra :

Wszystko na ograniczeniu do 50km/h

800 zł - przekroczenie prędkości o 31km/h – miejscowość Kalsk – 2 stycznia

800 zł - przekroczenie prędkości o 39km/h – Trasa Północna – 2 stycznia

800 zł - przekroczenie prędkości o 31km/h – Trasa Północna – 2 stycznia

800 zł - przekroczenie prędkości o 35km/h – Trasa Północna – 2 stycznia

800 zł - przekroczenie prędkości o 37km/h – Trasa Północna – 2 stycznia

1000 zł - przekroczenie prędkości o 41km/h – Trasa Północna – 2 stycznia

1020 zł – ul. Sulechowska kolizja – 2 stycznia

1020 zł – ul. Sulechowska kolizja – 2 stycznia

Wschowa:

kierujący osobowym mercedesem przekroczył dozwolona prędkość o 42 km/h oraz wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości:

do 30 km/h - do 400 zł

od 31 do 40 km/h - co najmniej 800 zł

o 41-50 km/h - 1000 zł

o 51-60 km/h - 1500 zł

o 61-70 km/h - 2000 zł

o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

Trzeba też zwracać szczególną większą uwagę na osoby piesze, zwłaszcza, że mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa są naprawdę wysokie. 1500 zł – tyle zapłacimy za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu lub na nie wchodzi. Tyle samo zapłacimy za wyprzedzanie na przejściu. Jeśli prowadząc auto, rozmawiamy przez telefon trzymając aparat przy uchu – zapłacimy 500 zł mandatu. Za co jeszcze?

800 zł – za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

2000 zł – za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wskazują znaki drogowe.

2500 zł – za brak zachowanej ostrożności w strefach zabudowanych, drogach publicznych, czy za spowodowanie zagrożenia przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Za wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł,

Za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1500 zł zamiast 1000 zł,

Wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd – 2000 zł,

Wzrośnie maksymalna kara, którą może nałożyć na sprawcę sąd z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych, policjant będzie mógł na miejscu ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększy się do 6 tysięcy złotych;



Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolksim





mp/policja.pl